تراند الفن: تفاصيل العثور على جثة شاب عربي داخل شقة في بولاق الدكرور

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:13 مساءً - كتب ـ سامح غيث: عثر الأهالى على جثة يمني متوفى داخل شقته ببولاق الدكرور؛ ودلت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية. تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب “م.ف” في العقد الثالث من عمره، يحمل جنسية دولة عربية “اليمن” ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية. وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية. تم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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