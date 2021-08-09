تراند الفن: الضرائب: منفذان بمركزي كبار ومتوسطي الممولين لتحصيل ضريبة أذون الخزانة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:13 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ستفتتح منفذين بمركزي كبار الممولين ومتوسطي الممولين، بالاتفاق مع شركة مصر للمقاصة، وذلك لسداد الضريبة المستحقة على سندات وأذون الخزانة، وذلك للتيسير على الممولين وتوفير الوقت والجهد، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.

وقال عبد القادر إن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب، وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة، والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.

وأشار إلى النجاح الذي حققه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الثلاثة الأولى، معربًا عن تفاؤله بنجاح تطبيق هذه المنظومة على كل من مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بدءا من 15 سبتمبر المقبل وما يستتبع ذلك من تطبيقها على باقي المأموريات على مستوى الجمهورية.

وأكد عبد القادر أن تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة، وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.

وقال الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن عدد الشركات التي رفعت الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ حتى الآن 2080 شركة، ووصل عدد الوثائق التي رفعتها هذه الشركات على المنظومة من إشعارات دائنة ومدينة وفواتير إلكترونية إلى 32.5 مليون وثيقة إلكترونية.

وأضاف أن تلك الأرقام تعد طفرة مبشرة جدا، وهذا الرقم يزيد بشكل مستمر وسيؤدي ذلك إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وسيكون حجمها هائلا مما يؤدي إلى ضبط وإحكام المجتمع الضريبي والقضاء على الشركات الوهمية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وذكر الزيات أن من التيسيرات والخدمات التي يقدمها مركز كبار الممولين تقديم الدعم الفني لأي ممول يرغب في الانضمام الطوعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خارج المركز، حيث يتم إمدادهم بكافة المعلومات والإجراءات اللازمة لذلك وتذليل كافة العقبات، والإجابة على كافة الاستفسارات لديهم.

وأشار إلى أن المركز يقوم بدوره في التوعية الضريبية، حيث يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات أون لاين أو عمل زيارات ميدانية فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مركز متوسطي الممولين، اتخاذ المركز كافة الإجراءات اللازمة لإعلام الممولين بإلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال وحدة المكاتب الأمامية بالمركز، وأن المركز يقدم كل الدعم له لتيسير انضمامه إلى المنظومة، وذلك بعد إعلان تطبيق المنظومة على ممولي المركز في 15 سبتمبر المقبل.

وقال الضباعني إن المركز طالب الممولين التابعين له بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل على المنظومة قبل موعد البدء الفعلي للتشغيل بوقت كافٍ حتى لا تضطر المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأعرب عن استعداد المركز لتوفير الدعم الفنى اللازم لمساعدة الشركات في الانتهاء من إجراءات التسجيل المطلوبة للانضمام إلى المنظومة.

وعن خدمة المكاتب الأمامية، ذكر الضباعني أنها تعد تطورا حديثا للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح في أقل وقت ممكن.

وأوضح أن ذلك يؤكد أن مصلحة الضرائب أصبحت بالفعل مصلحة خدمية وليست مصلحة جباية، كون المصلحة شريكا مع الممول في أنشطته المختلفة، وأي نجاح يحققه الممول يعود على الاقتصاد القومي في صورة ضريبة يلتزم بها طبقًا لأحكام القانون نظرًا لأن منظومة الضرائب عبارة عن مثلث من 3 أضلاع هي الإدارة الضريبية، والممول، والتشريع.

وأشار الضباعنى إلى أنه تم انتقاء مجموعة متميزة من العاملين بالمركز على دراية كبيرة في التعامل مع الممولين وتطبيق القوانين الضريبية بسهولة ويسر لتقديم عدة خدمات متنوعة للممولين في كافة أنشطة المركز.

وأضاف أن إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها من خلال المكاتب الأمامية بمركز متوسطي الممولين خلال الفترة من 3 يناير 2021 وحتى 29 يوليو بلغت 33961 خدمة، حيث تم تقديم 7915 خدمة توعية، و2663 خدمة فحص، و2767 خدمة خزينة، و8083 خدمة استلام مستندات، و2827 خدمة حسابات الممولين، و3824 خدمة إقرارات، و1872 خدمة الحجز والتحصيل، و897 خدمة الشئون القانونية، و3113 خدمة التسجيل.

وقال ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار المهن الحرة، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية يقدم المركز كل التيسيرات والدعم للممولين، موضحًا أن المركز يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم.

وأضاف أن رسالة مركز كبار مهن حرة الأساسية هي طمأنة المهن الحرة، وأن مصلحة الضرائب داعمة لهم وتعمل على حل أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم، فالهدف الرئيسي للمركز مساعدة الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وذكر شاهين أن عملية التطوير التي شهدتها المصلحة وخاصة مع تطبيق الميكنة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ساهمت في تنظيم سير العمل ودقته، وتوفير الوقت والجهد سواء للعاملين أو الممولين، مشيرًا إلى أن الممولين (ومنهم العديد من الفنانين) أشادوا بحسن المعاملة وتميز الخدمات الضريبية المقدمة لهم.

وعن استعدادات مركز كبار ممولي المهن الحرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضح شاهين أن المركز اتخذ عدة إجراءات استعدادًا لتطبيق المنظومة على الممولين التابعين للمركز ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل.

وذكر أن هذه الإجراءات تتضمن تشكيل لجنة تتولى متابعة التواصل مع الممولين والذي يتم بالفعل من خلال الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني وإرسال خطابات بعلم الوصول ومركز الاتصالات المتكامل.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع الممولين لتوعيتهم بقرار إلزامهم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتكامل قبل التشغيل الفعلي للمنظومة، وتوضيح أن المصلحة تقدم كامل الدعم لهم لتيسير عملية الانضمام.