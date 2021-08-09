تراند الفن: خلال حملة أمنية بالقليوبية.. تنفيذ 2132 حكمًا قضائيًا متنوعًا

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:13 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت حوادث وقضايا 3 زيارة
كتب- سامح غيث:
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مُكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام، والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط قضيتي مخدرات، ضُبط خلالهما كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة متهمين.
ونجحت الحملة في تنفيذ 2132 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.
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