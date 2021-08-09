تراند الفن: جمهور محمد رمضان يلتف حوله في الساحل الشمالي (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:13 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو، تشره عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهر “رمضان” في الفيديو وجمهوره يلتف حوله لحظة خروجه من منزله في الساحل الشمالي. وعلق محمد رمضان على الفيديو :” لما جيرانك يبقوا من جمهورك، يبقى ده الوضع وأنت خارج من بيتك”. وأضاف :”إن شاء الله أقوى حفلة في الساحل تجمعنا يوم الجمعة 20 أغسطس في جولف بورتو مارينا”. ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية “ثابت”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”. وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “موسى” بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.



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