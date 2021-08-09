تراند الفن: إيطاليا تدق ناقوس الخطر بشأن نشوب حرائق إثر ارتفاع درجات الحرارة

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:13 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت عرب وعالم 4 زيارة
روما – أ ش أ
حذر رئيس الحماية المدنية الإيطالي فابيزيو كورتشيو، اليوم الإثنين، من وقوع حرائق واسعة في البلاد على غرار اليونان وتركيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة المنتظر.
ودعا كورنشيو- وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد)، المواطنين للحذر، وعدم ارتكاب تصرفات تقود إلى حرائق، مشيرا إلى أن احتمالية وقوع حرائق خلال الأيام المقبلة في ازدياد جراء ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تتخطى حاجز الـ 45 درجة مئوية.
ودعت الحماية المدنية أيضا المؤسسات إلى توفير أعلى درجات الانتباه، مناشدة بضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ سريعا عن وجود حرائق.
يشار إلى أنه منذ صباح أمس /الأحد/ تساعد طائرات الإطفاء العملاقة والمروحيات التابعة للاسطول الجوي للدولة قوات الإطفاء في السيطرة على 28 حريقا في صقلية ومادوني ونيبرودي وباليرمو.
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