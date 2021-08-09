تراند الفن: بالصور.. وكيل كيا يعلن أسعار “جراند سيراتو” موديل 2022 في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:13 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

أعلنت شركة “EIT” العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء علامة كيا الكورية الجنوبية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها جراند سيراتو سيدان العائلية الجديدة.

وطبقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية، يضاف إلى عائلة جراند سيراتو فئة جديدة هي LX-FO؛ كما يقدم موديل 2022 بزيادات سعرية تتراوح بين 10.000 وحتى 35.000 جنيه مقارنة بأسعار موديل 2021.

تتوفر كيا جراند سيراتو الجديدة بـ5 فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 319.900 جنيه لفئة LX القياسية، و329.900 جنيه للفئة LX-FO الثانية، و359.900 جنيه للفئة EX الثالثة.

أما الفئة High-Line الرابعة من جراند سيراتو الجديدة تباع بـ374.900 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة TOP-Line الخامسة كاملة التجهيزات 414.900 جنيه.

تعتمد كيا جراند سيراتو الجديدة على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر يولد ۱۳۰ حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ٦ سرعات بنظام الجر الأمامي.

تتسارع سيارة كيا الجديدة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تمتلك جراند سيراتو الجديدة هيكلًا بتصميم خاطف للأنظار بفضل الخطوط الانسيابية التى تقلل من الاحتكاك بالهواء لأداء أفضل واستهلاك أقل للوقود بالإضافة الى ثبات السيارة.

يبلغ وزن السيارة الفارغ 1.293 كجم، وطولها الكلي 4.640 ملم، والعرض 1.800 ملم، والارتفاع الإجمالي 1.450 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 158 ملم، ومساحة التخزين الخلفية 502 لترًا مكعبًا.

استخدمت كيا في صناعة الهيكل الخارجي لسيارتها الجديدة خليط من الحديد المقوى منحها صلابة وقدرة تحمل بنحو 16% عن جميع النسخ الأخرى التي سبقتها.

زودت سيارات كيا جراند سيراتو 2022 بعدد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و خاصية منع إدارة المحرك”.

تمتلك السيارة تجهيزات وكماليات يذكر منها جنوط 15 بوصة تكييف هواء، زجاج كهربائي ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ترفيهي مكون من (راديو و USB وبلوتوث، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف وغيرها.

مقصورة سيراتو الجديدة مزودة بعجلة قيادة قابلة للتحريك في 4 اتجاهات وكونسول وسطي مزود بشاشة تحكم 8 بوصة تدعم Apple carplay وأندرويد أوتو، إضافة لمقاعد مستوحاة من مقاعد السيارات الرياضية الخارقة.