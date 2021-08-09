تراند الفن: خاص| بعد إعلان الموسيقيين منع التعامل معها.. هل يتم إلغاء حفل بلقيس بالأوبرا؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 02:13 مساءً - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك قبل 4 أيام فقط من الحفل المقرر أن تقوم بإحيائه على مسرح النافورة في دار الأوبرا يوم الخميس المقبل، هل يتم إلغائه؟

المايسترو أحمد طه “قائد أوركسترا الفن- المصاحبة للمطربة بلقيس في الحفل”، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، علق على القرار، وقال: “حفل دار الأوبرا لن يتم إلغائه، ويقام في موعده الخميس المقبل، إذ سبق وحصلت المطربة بلقيس على التصريح الخاص به”.

وأضاف: “نص قرار النقابة يقول لن يتم إصدار تصاريح مستقبلا، وحفل الخميس تم التصريح به من قبل صدور القرار”.

وأصدرت نقابة الموسيقيين أمس الأحد قرارها بعدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها.

بلقيس من المقرر أن تقوم بإحياء الحفل علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 12 أغسطس، بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو أحمد طه.

وتقدم المطربة اليمنية مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، إلى جانب احدث اغانيها “ممكن” و ” انتهي” .