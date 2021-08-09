تراند الفن: خلال حملة أمنية بالقليوبية.. تنفيذ 2132 حكم قضائي متنوع

كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مُكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام، والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط قضيتين مخدرات، ضُبط خلالهما كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة متهمين.

ونجحت الحملة في تنفيذ 2132 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.