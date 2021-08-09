نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من المنتجات التي تقدمها أسواق العثيم في عروضها الأسبوعية والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من محرم والتي تستمر لمدة سبعة أيام متتالية أو حتي نفاذ الكمية وعبر تلك المقالة سوف نقدم لكم أحدث العروض الأسبوعية للسلع الغذائية المتوفرة داخل أسواق عبدالله العثيم

أحدث العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم

يوجد مهرجان عروض تقدمه أسواق العثيم هو مهرجان العشرة والعشرين والثلاثين ريال لبعض المنتجات مثل صابون تايد بودرة مركز 5 كيلو بسعر 30 ريال سعودي بدل سعر 71.95 ريال ومكرونه بانزاني 500 جم خمسة حبة بسعر 10 ريال سعودي بدل سعر 34.75 ريال وتونه حدائق كالفورنيا ثلاثة حبة بسعر 10 ريال سعودي بدل سعر 20.25 ريال وشاي ليبتون أكياس اثنين حبة عدد 150 كيس بسعر 30 ريال سعودي بدل سعر 58.50 ريال كما تتوفر بالأسواق أجود أنواع التمور المقدمة بتخفيضات كبيرة كما يوجد العديد من العروض للفاكهة والخضروات أما عن اللحوم فيوجد لحم عجل بلدي بالعظم وبدون عظم سعر الكيلو بدون عظم 43.95 ريال سعودي أما سعر الكيلو بالعظم 34.95 ريال سعودي ويوجد لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي وسعر الكيلو بدون عظم 42.95 ريال سعودي ويتوفر بالأسواق مهرجان عروض بأسعار عشرة ريال وعشرون ريال وثلاثون ريال على بعض أنواع الجبن والزيتون والمرتديلا وحلاوة حلواني سادة وبعض السلع الأخرى.

عروض البهارات والمكسرات

يوجد بهارات بسعر عشرة ريال سعودي مثل عدد 2 كيس من بهارات مجدي برياني ناعم 90 جرام وعدد أربعة كيس كزبرة مجدي ناعم 80 جرام وعدد ثلاثة كيس من كركم مجدي ناعم 100 جرام كما يتوفر هيل زدني 250 جرام بسعر 30 ريال سعودي وهيل زينا برطمان 500 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي وجوز هندي بودرة سعر الكيلو 14.50 ريال سعودي ومكسرات مشكلة سوبر نكهات سعر الكيلو 66.95 ريال سعودي ومكسرات مشكلة مميزة بنفس السعر للكيلو.

عروض الحلويات

مهرجان عشرة ريال سعودي زود كرواسون بالزبدة 5+1 مجاناً وزود أصابع نوتيلا 400 جرام ومهرجان عشرين ريال سعودي كوكيز الشوكولاته ديلوكس وكيلو بلح الشام ومهرجان ثلاثون ريال سعودي زود بسكويت بالتمر وتورته نصفين وسط ويوجد كرواسون بالزبدة ميني عشرة حبة بسعر 7.95 ريال سعودي وقرص سمسم 750 جرام سعر العلبة 12.95 ريال سعودي.