شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda داخل عروض بنده بصفحة واحدة من موقع بندة ومجله بنده

يعد هايبر بنده ماركت Hyper Panda market من أكبر وأهم الماركتات الموجودة في معظم مدن الوطن العربي، خاصة في مدن دول الخليج، وقد نالت هذه الشهرة الواسعة بسبب المزايا المتعددة التي يوفرها الماركت بجميع فروعه، وبشكل مستمر، حيث يقدم الماركت خصومات عديدة على أسعار جميع السلع لديه حتى نفاذ كميتها، ومنها: خصومات على سلع غذائية، وخصومات أخرى على سلع غير غذائية، وسوف نقدم لكم تفصيلاً عروض بنده الصفحة الرئيسية من 9 أغسطس وحتى 16 أغسطس في المملكة العربية السعودية.

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يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده العديد من التخفيضات المميزة جداً على أسعار المنظفات التالية، ومنها: خصم خاص على سعر منظف الأرضيات ماركة جف Jif حجم 3 لتر، وخصم آخر مميز على سعر مطهر داك برائحة الصنوبر، وغيره على سعر ملمع الأثاث من بليدج Blidge، وتخفيض آخر على سعر مطهر ومعقم جينتو Gento.

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يوفر هايبر بنده أيضاً خصومات مميزة جداً على: سعر معطر الجو من ماركة فيبريز Febreeze، وغيره خصم على سعر معطر الجو من ماركة جليد Glade المميزة، كما يتوفر خصم آخر على سعر عبوات إعادة التعبئة من معطر الجو الأوتوماتيكي من ماركة جليد Glade.

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يقدم هايبر بنده أيضاً مزيداً من العروض على أسعار باقي أنواع المنظفات، ومن بينها: عرض مميز على سعر سائل غسيل الصحون من ماركة فيري بلس Fairy، كما يتوفر خصم خاص على سعر أقراص تنظيف الكل في واحد من ماركة فينيش Finish، وخصم آخر على سعر الجل المركز من فينيش، وعلى سعر منظف جف Jif برائحة الليمون والعادي، كما يتوفر أيضاً خصم مميز جداً على سعر سائل غسيل الصحون المضاد للبكتريا اللوكس من ماركة صن لايت Sunlight، وكذلك يتوفر خصم مميز على سعر سائل تنظيف الصحون من ماركة بريل المميزة Pril، وكذلك خصومات مميزة جداً على باقي أنواع المنظفات الجيدة جداً.