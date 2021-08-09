تراند الفن: اثنتا عشرة طريقة لإخراج الماء من الأذنين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - قد يعلق الماء داخل الأذنين عند تعرضهما للماء لأسباب عديدة منها السباحة، وعند حدوث ذلك ستشعر بدغدغة داخل أذنك، وقد يمتد هذا الشعور ليصل لعظم الفك أو البلعوم، وقد تصبح غير قادرٍ على السماع بها، أو قد تسمع الأصوات خافتة.

عادةً ما تصرف المياه العالقة في الأذن تلقائيًا وحدها، وعندما لا يحدث ذلك ستصبح الأذن معرضة للإصابة بإنتان في مجرى السمع الخارجي للأذن الخارجية، وتُسمى حالة «أذن السباحين».

إخراج الماء العالق داخل الأذنين ليس صعبًا، وإليك 12 طريقة للقيام بذلك:

1- هزهزة شحمة الأذن

تُعد أول طريقة لدفع الماء العالق باتجاه الخارج، فبينما يكون رأسك مائلًا نحو الأسفل باتجاه كتفيك قم بشد شحمة الأذن وهزها بلطف، وبإمكانك أيضًا وأنت في هذا الوضع هز رأسك من جانب لآخر.

2- الاستعانة بقوة الجاذبية الأرضية

تساعد الجاذبية في تصريف الماء العالق بالاستلقاء على الجانب لدقائق عدة مع لف الرأس بمنشفة لامتصاص الماء الخارج من الأذن، وسيجد الماء طريقه للخارج وببطء.

3- تطبيق ضغط سلبي

كما تفعل المكنسة الكهربائية لتصريف المياه العالقة باتجاه الخارج. أمِلْ رأسك إلى جانبه، وضع راحة يدك لتغطي الأذن كليًا مع الضغط بإحكام عليها، ثم اضغط باتجاه الأذن، ثم بالاتجاه المعاكس كما لو أنك ستبعد يدك، ثم قم بإمالة رأسك للأسفل لكي تسمح للماء بالخروج.

4- استخدام مجفف الشعر

تساعد الحرارة الناتجة عن مجفف الشعر على تبخير المياه العالقة في مجرى الأذن، بتشغيله على أدنى طاقة ووضعه على بعد قدم من الأذن مع تحريكه للأمام وللخلف وشد شحمة الأذن للأسفل؛ للسماح للهواء الدافئ بالدخول للأذن.

5- الكحول وقطرات الخل

يساعد الكحول على تبخير المياه العالقة، ويستطيع القضاء على النمو الجرثومي ومنع حدوث الإنتان، وإذا كان الصملاخ هو السبب في انحباس الماء في الداخل فيمكن للخل أن يساعد في حل المشكلة.

مزج كميتين متساويتين من الكحول والخل.

استخدام قطارة معقمة لتقطير ثلاث قطرات أو أربع من هذا المزيج داخل الأذن.

فرك المنطقة الخارجية للأذن بلطف.

انتظر 30 ثانية، ثم أمِل رأسك جانبًا، واترك السائل يُصرف خارج الأذن.

ويجب ألا تستخدم هذه الطريقة في الحالات التالية:

وجود إنتان أذن وسطى.

انثقاب في غشاء الطبلة.

أنابيب فغر الطبلة «أنبوبة صغيرة يتم إدخالها في الغشاء الطبلي بهدف الإبقاء على تهوية الأذن الوسطى لمدة طويلة من الزمن»

6- استخدام قطرة بيروكسيد الهيدروجين

هناك قطرات عبارة عن مزيج من اليوريا وبيروكسيد الهيدروجين، تُستخدم لحل واختراق الصملاخ داخل الأذن، ولا تستخدم هذه الطريقة في الحالات التالية:

علامات إصابة أو إنتان؛ كالألم والتورم الملمس الدافئ وتصريف السوائل والنزيف من الأذن.

إنتان أذن وسطى.

انثقاب غشاء الطبلة.

أنابيب فغر الطبلة.

7- زيت الزيتون

يمكن لزيت الزيتون أن يساعد في منع حدوث الإنتان داخل الأذن، ويطرد الماء خارجها.

يُسخّن قليل من زيت الزيتون ليصبح دافئًا، ثم تُقطر عدة قطرات منه داخل الأذن المصابة باستخدام قطارة معقمة، ثم الاستلقاء على الجانب الآخر لمدة عشر دقائق ليدخل الزيت، ثم انتصب وأمِل رأسك للأسفل لتسمح للزيت والماء بالتصريف للخارج.

8- استخدام المياه

قد تبدو هذه التقنية غير منطقية، إلا أنها قد تساعد في تصريف المياه العالقة في الأذن، بالاستلقاء على الجانب، وملء الأذن المصابة بالماء بقطارة نظيفة.

ثم الانتظار 5 ثوانٍ، ثم تبديل وضعية الاستلقاء على الجانب الآخر مع توجيه الأذن المصابة للأسفل، وهنا يجب أن تصرف المياه العالقة للخارج كلها.

9- استخدام أدوية تُصرف دون وصفة

هناك عدد من القطرات الدوائية تُصرف دون وصفة متوفرة ومتاحة ومعظمها ذات أساس كحولي، تساعد في تقليل الرطوبة ضمن مجرى السمع الخارجي، وتقتل الجراثيم وتزيل الصملاخ والفضلات من الأذن..

في حال الإصابة باحتقان في الأذن الوسطى فيمكن استخدام مضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين التي تُصرف دون وصفة متبعًا التعليمات الموجودة على علبة الدواء.

10- التثاؤب أو مضغ العلكة

عندما يعلق الماء داخل النفير ويغلقه، فإن تحريك وفتح الفم قد يساعد في فتحه، ويمكن للتثاؤب أو مضغ العلكة أن يخفف من توتر النفير.

11- مناورة فال سيلفا

تساعد هذه المناورة في فتح القناة السمعية المسدودة، وانتبه لعدم المبالغة في النفخ؛ لأن ذلك قد يؤذي طبلة الأذن، وتنفذ المناورة كالتالي:

خذ نفسًا عميقًا، ثم أغلق فمك واضغط بلطف على منخريك لإغلاقهما بأصابعك، ثم وببطء حاول أن تنفخ الهواء من أنفك، وعند سماعك لصوت خشخشة فهذا يعني أن القناة المسدودة قد انفتحت.

12- استخدام البخار

يمكن للبخار الدافئ أن يساعد على إخراج الماء من الأذن الوسطى عبر القناة السمعية. جرب أن تأخذ حمامًا ساخنًا أو حمامًا بخاريًا باستخدام وعاء من الماء الساخن ، وللقيام بذلك:

املأ وعاءً كبيرًا بمياه ساخنة تتبخر، وثبت رأسك فوق الوعاء مع تغطيته بمنشفة لحبس البخار، ثم استنشق البخار من 5 إلى 10 دقائق، وبعدها قم بإمالة رأسك إلى جانبه لتصريف المياه.

ما الذي يجب أن أتجنبه؟

إذا لم تكن العلاجات السابقة ناجحة فلا تلجأ لاستخدام عيدان القطن أو اصبعك أو إدخال أية أداة في الأذن؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى:

إدخال جراثيم لداخل الأذن.

دفع المياه لنقطة أعمق داخل الأذن.

جرح مجرى السمع.

اختراق غشاء الطبلة.

كيف أمنع حدوث المشكلة؟

استخدم عند السباحة سدادات للأذن أو قبعة سباحة.

جفف أذنك من الخارج بالمنشفة بعد انتهائك من السباحة.

متى أستعين بالطبيب؟

غالبًا ما تخرج المياه العالقة تلقائيًا دون علاج، وإذا أزعجك وجودها جرب إحدى الطرق الآنفة الذكر، وفي حال ظلت المياه عالقة ولم تخرج ليومين أو ثلاثة، أو إذا ظهرت علامات إنتان عندها يجب الاتصال بالطبيب فورًا.

في حالة التهاب وتورم الأذن ستكون قد أُصبت بإنتان فيها، وإذا لم تعالجه فورًا قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ومنها: فقدان السمع، وأذية الغضروف والعظم.

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ترجمة: زياد جمال

تدقيق: إيناس خير الدين

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