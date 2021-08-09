تراند الفن: أسعار البترول تتراجع 3.8% وتسجل أقل مستوى لها منذ مايو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة رويترز أن أسعار البترول انخفضت خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 3.82% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي مسجلا أقل مستوى منذ مايو الماضي.

ووفقا لبيانات الشبكة، سجل سعر برميل خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم 68 دولارا في الحادية عشرة و50 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، منخفضا بنحو 2.70 دولار عن مستواه في ختام تعاملات الجمعة.

وعزت وكالة رويترز استمرار أسعار البترول في تحقيق الخسائر إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف من أن تؤدي القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا في آسيا، وخاصة الصين، إلى تباطؤ التعافي العالمي في الطلب على الوقود.

وزاد التحذير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ من الأجواء الكئيبة بعد أن دمرت الحرائق المنازل والغابات، وعانت أجزاء من أوروبا من فيضانات قاتلة الشهر الماضي.

وقال جوردون رامزي المحلل في آر بي سي في مذكرة: “عادت المخاوف بشأن تآكل الطلب العالمي المحتمل على النفط إلى الظهور مع تسارع معدل الإصابة بنوع دلتا”، بحسب وكالة رويترز.

وأشار محللو ANZ إلى القيود الجديدة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، كعامل رئيسي يعيق توقعات نمو الطلب.

وتشمل القيود إلغاء الرحلات الجوية، وتحذيرات 46 مدينة من السفر وقيود على خدمات النقل العام وسيارات الأجرة في 144 من أكثر المناطق تضررا، وفقا للوكالة.