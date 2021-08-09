تراند الفن: أمن المنافذ: ضبط 22 قضية متنوعة وتنفيذ 139 حكمًا قضائيًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - أدمن ‏35 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- سامح غيث: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن ضبط قضية تهريب أمتعة شخصية، وضبط 22 قضية متنوعة. كما ضبطت قوات الأمن 1157 مخالفة مرورية متنوعة، وتم تنفيذ 139 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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