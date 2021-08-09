تراند الفن: “آسفة إني مش في مصر”.. يسرا اللوزي تنعى دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الموافق 7 أغسطس.

ونشرت “اللوزي” صورة لدلال عبدالعزيز مع بناتها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “الله يرحمك يا حبيبتنا كلنا، وست الكل، وأم الحبايب.. لسه عارفة الخبر الحزين إمبارح بالليل ومن ساعتها وأنا سامعة صوتك الحنون في ودنى طول الليل.. آسفة إني مش في مصر عشان أودعك وأحضن بناتك.. في الجنة إن شاء الله.. هتوحشينا”.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، أمس الأحد، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورافق العديد من النجوم جثمان “دلال” إلى مأواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكان من بين الحضور: “حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، أحمد بدير، فتوح أحمد، شيرين، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبدالعزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي، وأشرف زكي”.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبًا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها، ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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