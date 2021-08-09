تراند الفن: مدرب طلائع الجيش: لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن المشاركة في الكونفدرالية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتب- إبراهيم علي

أكد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، أنه لم يصل للفريق أي شيء رسمي من اتحاد الكرة، بشأن مشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وقال بسيوني في تصريحات عبر قناة “اون تايم سبورت1”: “نحاول أن نكون في مركز متميز في جدول الدوري”.

وأضاف: “لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن المشاركة في بطولة الكونفدرالية، ولكن بشكل ودي حصل لأننا وصيف الكأس، ونريد انتقال طلائع الجيش لمرحلة مختلفة من خلال المشاركة في الكونفدرالية”.

وواصل: “نريد الظهور بشكل مختلف في البطولة ويجب الحفاظ على اللاعبين ولا يجب التفريط في أي لاعب من المتواجدين في الفريق لدي من حيث الناحية الفنية”.

واختتم بسيوني: “نتمنى من اللاعبين الذين يشاركون معنا على سبيل الإعارة، الاستمرار في الفريق لأنهم يقدمون أداءً متميزاً هذا الموسم، واللاعبين الذين نمتلك عقدهم مثل أحمد سمير ومحمد بسام لم يصلنا أي عرض بشأن التعاقد معهم”.