تراند الفن: لهذا السبب.. استدعاء أكثر من 16 ألف سيارة كيا سبورتاج في السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتب – محمد جمال:

أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، عن عملية استدعاء لأكثر من 16 ألف سيارة تحمل شعار الشركة الكورية الجنوبية كيا لنسختها “سبورتاج” بسبب وجود خطير قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وحسب بيان وزارة التجارة السعودية، فقد قامت الشركة الكورية جنوبية بحملة لاستدعاء 16.372 سيارة من نوع كيا “Sportage” والموديلات تشمل بدءا من 2016 حتى 2021.

وأوضح البيان، أن السبب وراء عملية الاستدعاء هو وجود خلل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU)”.

وأشار البيان، أن هذا العيب قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرك.

كما دعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.