تراند الفن: لماذا تفشل وسائل تحديد النسل عند النساء؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - حبوب منع الحمل الذكرية علاج موضعي غالبًا ما يلفت الانتباه، وحتى الآن لا يوجد منتج مرخص للاستعمال، إما لأنها لا تبدي فعالية كافية، أو بسبب آثارها الجانبية الضارة التي تستدعي إيقاف المحاولة بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات المزاج وحب الشباب، فخيارات موانع الحمل الحالية للرجال محدودة وليست فعالة دائمًا، لذا لا توجد أبحاث مستمرة في هذا المجال. وبينما هذا مهم إلا أنه يجب ألا يتم على حساب تحسين موانع الحمل المتاحة حاليًا للنساء.

منذ أن أصبحت حبوب منع الحمل النسائية متاحة في الستينيات من القرن العشرين، سمحت للعديد منهن بالتحكم بمعدل ولاداتهن، وتدبير حالات مثل عسر الطمث وألم الحوض غير الطمثي والنزف الطمثي الغزير.

وعلى الرغم من هذه الفوائد، ما تزال خيارات التحكم بالنسل تفشل لدى النساء، وهذا غالبًا بسبب الآثار الجانبية غير المرغوبة التي تحدث لدى العديد منهن عند استخدامها، التي تقلل في بعض الحالات من نوعية الحياة.

يجب على النساء تحمل الآثار الجانبية عند استخدام موانع الحمل، مثل النزف غير المنتظم والتورم والصداع. في بعض الحالات، تصبح هذه الآثار الجانبية أكثر خطورة وقد تتضمن ضغط دم مرتفعًا وخثرات دموية وصدمة.

وجدت الأبحاث أيضًا رابطًا بين الحبوب وازدياد خطر الاكتئاب مع انخفاض الرغبة الجنسية.

الآثار الجانبية هي السبب بأن نحو ثلث النساء يوقفن حبوب منع الحمل في السنة الأولى من الاستخدام. ربما نتيجة لذلك، قل استخدام حبوب منع الحمل في الولايات المتحدة الأمريكية من 45% في عام 2015 إلى 39% في عام 2019.

ليست الحبوب فقط ما تحتاج إلى تحسين. تُستخدم موانع الحمل العكوسة طويلة الأمد مثل الأجهزة داخل الرحم (IUDs) وطعوم منع الحمل، من قبل ما يقارب 12% من نساء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تملك أيضًا آثارًا جانبية خاصة ومساوئ.

بطريقة مماثلة للحبوب، الأجهزة الهرمونية داخل الرحم (جهاز صغير يوضع في الرحم مكان إفراز الهرمونات) قد تسبب آثارًا جانبية مثل دورات طمثية غير منتظمة أو مفقودة، وصداع، وغثيان، وفقدان الشعر، واكتئاب، وانخفاض الرغبة الجنسية.

حتى الأجهزة غير الهرمونية داخل الرحم (مثل الأجهزة النحاسية) قد تسبب دورات طمثية أغزر وأطول وتزيد الألم دافعةً العديد من النساء إلى إزالتها باكرًا. تروي العديد من النساء أيضًا معاناتهم من التجهيزات المؤلمة للأجهزة الرحمية، غالبًا دون استخدام جل تخدير موضعي.

يتضمن إيجاد وسيلة منع حمل فعالة الكثير من التجارب والأخطاء، وهذا يُعزى جزئيًا إلى عدم امتلاك الأطباء وصولًا على نطاق واسع وبيانات مفصلة يمكن أن تساعدهم لتحديد الطريقة الفعالة لمختلف الأشخاص.

يعتمد وجود الآثار الجانبية والفروقات الكثيرة بين النساء على حساسيتهن للتغيرات الهرمونية وربما تكون بسبب عوامل وراثية.

الحاجة إلى التحسين:

توجد حاجة واضحة لإجراء تجارب سريرية واسعة النطاق لأشكال جديدة ومتوافرة من محددات النسل.

وعلى الرغم من ذلك، قُدِّم تمويل قليل لتحقيق هذا، فالأفضلية كانت لمجالات أخرى من البحث.

على سبيل المثال، بين عامي 2017 و2020، كان هناك فقط 23 تجربة سريرية ممولة صناعيًا لموانع الحمل، مقابل 600 تجربة للأدوية الوعائية القلبية و140 للعلاجات المتعلقة باضطرابات العين.

كما أن 2% فقط من إيرادات الشركات الدوائية التي تبيع موانع حمل تُخصص للبحث والتطوير. حتى عندما تُعالَج الطرائق أو تُحسَّن فهي غالبًا غير متاحة عالميًا، تبعًا للقوانين المحلية وأنظمة الصحة.

يعتمد الوصول إلى موانع الحمل الأفضل في الولايات المتحدة الأمريكية -مثل علامات تجارية معينة- إلى حد كبير على أنظمة التكليف التي تُقيّم الاحتياجات وتنظم المشتريات وتراقب الأنظمة الصحية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، وعلى ميزانية موانع الحمل، التي انخفضت إلى 13% بين عامي 2015 و2018.

قد يعني انخفاض الميزانية تحول العلامة التجارية التي كان الناس سعداء بها إلى أخرى لا تعمل جيدًا. ورغم أن الولايات المتحدة تسمح حاليًا ببيع حبوب البروجسترون فقط من دون وصفة طبية، إلا أن النساء ما يزلن يملكن طرقًا محدودة لتحديد النسل وتكاليفها قد تكون باهظة لبعضهن.

إضافةً إلى قضايا الإنتاج هذه، يوجد نقص مستمر في البحث والتطوير في مجال موانع الحمل النسائية يعود لأسباب متنوعة. أحدها وجود دافع بسيط لتحسينها كما قُدِّمت مسبقًا على أنها تمنع الحمل. إضافةً إلى أن الأشخاص الممولين غالبًا ما يهتمون بمجالات البحث التي تؤثر على كل الناس، وليس فقط النساء، لذا يفضلها الممولون عليها.

ستستمر العديد من النساء باستخدام موانع الحمل على الرغم من آثارها الجانبية لأنهن لا يردن الحمل، لذا لن ير العديد من المطورين تجهيزات التطوير ضرورية.

على الرغم من وجود حاجة واضحة لتطوير موانع حمل ذكرية أفضل، لكن ما تزال هناك حاجة أكبر لمعالجة عدم المساواة التي تعاني منها النساء حاليًا عندما يتعلق الأمر بالصحة الإنجابية والجنسية.

تعمل «استراتيجية صحة النساء» مؤخرًا على جمع الآراء حول صحة النساء للتأكيد بأن أصوات النساء في مركز برنامج الصحة الجديد، الذي سيساعد على إعلام السياسات والاستراتيجيات وهيئة العناية بالصحة. هناك مخططات عديدة أيضًا يجري البحث فيها تسعى إلى تطوير خيارات منع الحمل للنساء.

ولكن إحداث التغييرات لا يتوقف على الشركات الدوائية، بل سيكون الأمر متروكًا للمنظمين للاستماع إلى النساء عند تقييم فعالية وسائل منع الحمل الجديدة، وللأطباء للاستماع إلى أسئلة المرضى وما يقلقهم.

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ترجمة: سلام الونوس

تدقيق: حسين جرود

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