تراند الفن: حكاية 18 ميدالية عربية في طوكيو.. “الأكبر في التاريخ”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - د ب أ:

احتلت قطر صدارة الترتيب العام عربيا في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، التي أسدل الستار على منافساتها اليوم الأحد، بعدما تفوقت على كافة البعثات العربية المشاركة لتحقق أفضل مشاركة لها أولمبيا منذ دورة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة عام 1984.

وحصلت قطر على 3 ميداليات أولمبية، بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة، محتلة المركز 41 في جدول الترتيب العام والأول عربيا، لتتقدم في الترتيب على مصر، التي احتلت المركز الثاني في الترتيب العربي والـ54 في الترتيب العام بحصولها على ذهبية واحدة وفضية و4 برونزيات.

وجاءت تونس في المركز الثالث عربيا، بذهبية وفضية، ومن بعدها المغرب بذهبية واحدة، ثم الأردن التي احتلت المركز الخامس عربيا بفضية وبرونزية، ثم البحرين والسعودية بفضية لكل منهما، وأخيرا الكويت وسورية ببرونزية واحدة لكل منهما.

وكتب الرباع القطري فارس إبراهيم تاريخا جديدا للرياضة القطرية والخليجية والعربية، عندما حصل على الميدالية الذهبية في رياضة رفع الأثقال “وزن تحت 96 كيلو جرام”، وسجل رقمين أولمبيين جديدين في النتر بـ225 كجم وفي المجموع بـ402 كجم، ليكون أول بطل عربي وخليجي وآسيوي يصنع ذلك الإنجاز التاريخي في دورة الألعاب الأولمبية، ليعزف النشيد الوطني القطري لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المشاركات الخليجية التي يتم الحصول فيها على ذهبية في رفع الأثقال، حيث كان إنجاز الرباع القطري أسعد سعيد سيف في سيدني 2000 الأفضل عندما حصد الميدالية البرونزية، لكن في طوكيو تحقق الذهب.

وللمرة الأولى في تاريخ العرب، حصد معتز برشم الذهبية في منافسة الوثب العالي ليعانق المجد، بل وصنع حدثا تاريخيا عندما وافق على تقاسم الذهبية مع الإيطالي جانماركو تامبيري .

وكانت هذه المرة الأولى منذ أولمبياد 1912 التي يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى بالميدالية الذهبية.

وللمرة الأولى، ينجح منتخب جماعي عربي في تحقيق ميدالية، حيث تمكن الفريق القطري للكرة الطائرة الشاطئية من تحقيق الميدالية البرونزية، ليكتب تاريخا جديدا بالوقوف فوق منصة التتويج، والحصول على ميدالية أولمبية بعد المستوى الرائع والمشرف الذي قدمه الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، ليعزز من نجاح قطر ويقدم صورة مشرفة للعرب.

قطر نجحت في رفع حصيلتها التاريخية من الميداليات الأولمبية إلى 8 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وخمس برونزيات، وهو ما جعلها تتقدم في جدول الترتيب العام للمشاركات العربية في الدورات الأولمبية، وتتحول من المركز العاشر إلى المركز الخامس.

وتصدرت قطر كذلك ترتيب الدول الخليجية الحاصلة على ميداليات أولمبية، متفوقة على البحرين التي في حوزتها 3 ميداليات منهم واحدة ذهبية، ثم الإمارات برصيد ميداليتين منهم واحدة ذهبية، فيما تمتلك الكويت 5 ميداليات منها واحدة ذهبية، ثم السعودية برصيد 4 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزيتين

وحقق العرب في اولمبياد طوكيو 18 ميدالية متنوعة، وهو أعلى معدل من الميداليات للعرب في تاريخ المشاركات الأولمبية، وجاءت بواقع 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 برونزيات.

وقصت تونس شريط افتتاح الميداليات العربية، حيث حصد لاعب التايكوندو محمد الجندوبي أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو، وهي الميدالية الفضية في منافسات الرجال لوزن 58 كجم، وحقق التونسي أحمد الحفناوي أول ميدالية ذهبية للعرب، وذلك من خلال فوزه بسباق 400 متر حرة رجال بمنافسات السباحة.

بينما حصد الأردني صالح الشرباتي الميدالية الفضية في وزن 80 كيلو جرامًا في التايكوندو، وأحرز مواطنه عبد الرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية في الكاراتيه عن وزن 67 كجم، بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي.

وأحرزعبدالله الرشيدي الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثا ضمن مسابقات الرماية عن فئة الإسكيت رجال، وكانت تلك أول ميدالية خليجية في الدورة.

ثم جاءت مصر وتوجت هداية ملاك لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو ببرونزية منافسات وزن تحت 67 كيلو جراما، فيما حقق سيف عيسى البرونزية لمصر ضمن منافسات التايكوندو وزن 80 كجم رجال.

وحصد المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو الميدالية البرونزية في المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كجم، وحصلت المصرية جيانا فاروق برونزية الكاراتيه لوزن 61 كجم سيدات، بعدما بلغت الدور قبل النهائي، وحقق المصري أحمد الجندي الميدالية الفضية في مسابقات الخماسي الحديث، حيث جمع إجمالي 1477 نقطة.

وفازت فريال أشرف بذهبية مصر الوحيدة في أولمبياد طوكيو ضمن لعبة الكاراتيه كوميتيه +61 كجم.

وحقق العداء المغربي سفيان البقالي الذهبية في سباق 3000 متر موانع رجال بحلوله في المركز الأول بزمن قدره 8 دقائق و90ر08 ثانية، كما حصد الرباع السوري معن أسعد برونزية الأولمبياد، في وزن +109 كجم للرجال، حيث حل بالمركز الثالث بحمله 424 كجم، مع خطف 190 كجم ونتر 234 كجم.

وحققت البحرين ميداليتها الأولى في طوكيو بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات عن طريق العداءة كالكيدان جيزاهين، ونال السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية ضمن منافسات الكاراتيه كوميتيه +75 كجم.