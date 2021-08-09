تراند الفن: لإجراء مشاورات أمنية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره العراقي (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتب- علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عثمان الغانمي وزير داخلية الجمهورية العراقية ، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية في البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها ، بالإضافة لآخر مستجدات القضايا الأمنية الإقليمية ، كما أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة مشيراً إلى أن زيارته للقاهرة تأتى في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين ، مؤكداً على اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة ، فضلاً عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة .

ومن جانبه أكد وزير الداخلية المصري، على أهمية زيارة نظيره العراقي للقاهرة في إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن العراقية في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات

التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين

كما رحب وزير الداخلية بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب العراقي انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية ، مشدداً على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية .