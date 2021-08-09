تراند الفن: نظام ركن السيارة الذكي.. نظرة عن قرب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - ميونخ – (د ب أ):

أجرى نادي السيارات ADAC الألماني اختبارا على سبعة أنظمة لصف السيارات من فئات مختلفة (من المدمجة إلى الرياضية).

وقد أظهر الاختبار أن قائدي السيارات المتمرسين يجرون هذه العملية عادة بشكل أسرع من الأنظمة المساعدة المتاحة حاليا. وقد تم فحص الأنظمة في مواقف القيادة والصف المختلفة.

وتميزت بعض الأنظمة بسهولة الاستعمال والدقة على الرغم من أنها تحتوي على وظائف أقل من غيرها، وذلك على غرار النظام الموجود بفورد Focus.

ومن ناحية أخرى، فإن أنظمة بورش 911 وفولكس فاجن Touareg يمكنها القيام بجميع مناورات الصف، حتى وإن كان قائد السيارة خارجها ويتحكم في السيارة باستخدام أحد التطبيقات، لكن العيب الوحيد تمثل في أنه لا يتم التعرف على أماكن وقوف السيارات دائما.

وفي حالة أجهزة التحكم عن بعد، كانت الأنظمة القائمة على المفاتيح جيدة جدا؛ حيث يتم تنشيط مناورة الصف هنا باستخدام مفتاح السيارة، كما هو الحال مع كيا Sorrento وبي إم دبليو الفئة الخامسة.

ويعمل كلا النظامين بشكل جيد للغاية، ولكن لا يمكنهما القيادة إلا للأمام والخلف، مع عدم التمكن من التعامل مع مناورات الصف المعقدة.

وفي أماكن وقوف السيارات الضيقة للغاية، مثل المرائب الضيقة جدا، يمكن تحريك سيارة بي إم دبليو إلى داخلها عن طريق جهاز التحكم عن بعد، ولكن إذا كانت السيارة في وضع سيئ، فسيقوم نظام التحذير من الاصطدام بالتحذير.

وحصلت بي إم دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس الفئة S بنظام (الصف الآلي) على المركز الأفضل في الاختبار.

وعلى الرغم من ذلك يجب مراقبة جميع الأنظمة باستمرار أثناء العملية؛ لأنه في بعض الأحيان لا يتم اكتشاف العوائق مثل القضبان المعدنية أو الحواجز العالية بشكل موثوق.