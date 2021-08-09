تراند الفن: مصدر يكشف لـ”مصراوي” موقف أيمن أشرف وأكرم من مباراة الإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:12 مساءً - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر في النادي الأهلي، جاهزية الثنائي أيمن أشرف وأكرم توفيق لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويلعب الأهلي يوم الأربعاء أمام الإسماعيلي في مباراة الجولة الـ29 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحاته لـ”مصراوي”، إن الثنائي أيمن أشرف وأكرم توفيق جاهزان بشكل كامل للتواجد مع الفريق أمام الإسماعيلي.

وأكمل “ننتظر نتيجة المسحة الطبية الخاصة ببدر بانون من أجل تحديد موعد عودته للتدريبات”.

وكان بانون قد غاب عن الأهلي مؤخرًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع: “طاهر محمد طاهر سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الاثنين لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي”.

واختتم: “محمود متولي اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وسوف يخضع لفحص طبي أيضًا لتحديد موقفه”.