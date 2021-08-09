شوف عروض هايبر بنده من 9 أغسطس وحتى نفاذ الكمية من عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده

من داخل هايبر بنده Hyper Panda market في جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية نقدم لحضراتكم عملاء الكرام آخر وأهم تخفيضات الماركت على جميع المنتجات الغذائية لديه، وكذلك على معظم المنتجات الأخرى، كما يقدم الماركت أيضاً خصومات عديدة في جميع فروعه بالوطن العربي خارج المملكة العربية السعودية، كالإمارات العربية، وفي الكويت، والبحرين، وكذلك في مصر، وقطر، وغيرهم من الدول، ويعد هايبر بنده صرح كبير منذ يوم انشاؤه وحتى يومنا هذا، وسنقدم لكم الأن أحدث عروض هايبر بنده بتفاصيلها بالمملكة العربية السعودية.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية Panda

يوفر هايبر بنده في المملكة العربية السعودية خصومات عديدة جداً على أسعار جميع أنواع المنظفات المنزلية، ومنها: خصم مميز على سعر منعم الأقمشة من كمفورت Comfortبرائحة نواعم الزهور، كما يقدم الهايبر أيضاً خصومات مميزة جداً على أسعار منظف برسيل باورجل Persil، وكذلك خصم خاص على سعر كمفورت برائحة ندى الربيع.

عروض بنده اليوم من هايبر بنده Hyper Panda

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده Hyper Panda تخفيضات مميزة جداً على سعر مسحوق غسيل أومو المركز Omo للغسالات التي تعبأ من الأمام من كمفورت بالعود بحجم 5 كيلو، كما يتوفر خصم آخر على سعر منعم الأقمشة المركز من داوني حجم اللتر، وعلى الحجم الأكبر منه، كما يوجد خصم على سعر أريال المركز باورجل، وعلى شامبو غسيل العبايات من تايد الأصلي، وخصم خاص على سعر العبوة الكبيرة من كبسولات أريال للغسيل Ariel.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من Panda

يوفر هايبر بنده في المملكة العربية السعودية خصومات عديدة على أسعار المنظفات الأخرى من بنده Panda، ومن ضمنها: خصم خاص على سعر سائل غسيل الصحون المضاد للبكتريا من ماركة جف Jif، وعلى سعر جميع كابسولات الكل في واحد من ماركة فيري Fairy، كما يتوفر خصم آخر على سعر الجل المنظف من برسيل Persil، بحجم 3 لتر، وعلى سائل فانيش الـ 5 لتر الحجم الإقتصادي، كما تجدون خصم مميز جداً على سعر منظف برسيل الباور جل.