تراند الفن: أستراليا تسعى لإدراج “كرة الشبكة” في أولمبياد 2032

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 11:10 صباحاً - د ب أ:
أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة الشبكة (نت بول) اليوم الاثنين إنه يعتزم إدراج الرياضة في أولمبياد بريزبن 2032.
وذكر الاتحاد الأسترالي أنه تلقى دعما من الاتحاد الدولي في مسعاه لرؤية الرياضة تتواجد في أولمبياد 2032، والتي تم منحها لبريزبن بشكل رسمي قبل بداية أولمبياد طوكيو في اواخر تموزيوليو الماضي.
وذكر الاتحاد الأسترالي إنه يعمل بشكل وثيق مع نظيره الدولي واللجنة الأولمبية الدولية لإدراج هذه الرياضة.
وأصبحت لعبة كرة الشبكة، التي يلعبها أكثر من 20 مليون شخصا في أكثر من 80 دولة، إحدى رياضات ألعاب الكومنولث منذ 1998.
وقالت كيلي ريان، الرئيس التنفيذي لاتحاد أستراليا لكرة الشبكة، في بيان :”نريد أن يحلم لاعبو كرة الشبكة الصغار بالمجد الأولمبي في الرياضة التي يحبونها”.
وأضافت :”رياضتنا تستحق أن تُلعب على المسرح الكبير”.
وتعد رياضة كرة الشبكة هي أكبر رياضة فرق للسيدات والفتيات في أستراليا، وفقا للاتحاد المحلي، الذي قال أن أكثر من 2ر14 مليون رجل وسيدة وطفل يلعبونها محليا.
وتستعد استراليا بالفعل لاستضافة أكبر حدث في الرياضة، حيث تستضيف سيدني بطولة كأس العالم لكرة الشبكة في 2027.
وقالت ليز نيكول رئيس الاتحاد الدولي :” كل الدول الأعضاء لدينا متحمسون لإمكانية أن تكون الرياضة جزء من العائلة الأولمبية في 2032″.
وأضافت :”نحن ملتزمون باستكشاف الإمكانات مع الاتحاد الأسترالي والتأكد من أن قضيتنا للدخول في الأولمبياد تضيف قيمة كبيرة إلى هذه الحركة الأولمبية الخاصة جدا”.
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