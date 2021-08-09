تراند الفن: في ذكرى قنبلة ناجازاكي..جوتيريش يحذر من احتمالات استخدام أسلحة نووية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 11:10 صباحاً - نيويورك-(د ب أ):

حذر أمين عام الأمم المتحدة من أن احتمالات استخدام أسلحة نووية لا تقل خطورة عن أي وقت منذ ذروة الحرب الباردة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول في رسالة في الذكرى السادسة والسبعين للقصف الذري لمدينة ناجازاكي اليابانية إنه بعد أكثر من ثلاثة أرباع قرن من تدمير ناجازاكي “لا نزال نعيش في ظل سحابة الفطر (السحابة النووية). فاحتمالات استخدام أسلحة نووية لا تقل خطورة عن أي وقت منذ ذروة الحرب الباردة.”

وأشار الأمين العام إلى أن الدول تتسابق لإنتاج أسلحة أكثر قوة، وتوسع السيناريوهات المحتملة لاستخدامها.

ورغم ذلك، لفت جوتيريش إلى أن ثمة تطورات حدثت تبعث على الأمل، معربا عن أمله في أن تبشر هذه التطورات بنقطة تحول. وقال: “أرحب بإعادة تأكيد الولايات المتحدة والاتحاد الروسي على أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها أبدا، وبالتزامهما بالمشاركة في حوار للحد من (انتشار) الأسلحة.”

وأحيت مدينة ناجازاكي اليوم ذكرى ضحايا إسقاط القنبلة الذرية عليها قبل 76 عاما، في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وشهدت المدينة وحدها مقتل نحو 70 ألف شخص بسبب التأثير المباشر للقنبلة، فيما أصيب 75 ألفا.