تراند الفن: تحالف تابع للسويدي إليكتريك يوقع عقدًا بـ 192 مليون جنيه لصالح المصرية لنقل الكهرباء

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركتي السويدي للكابلات وإيجيتك للكابلات، المملوكتين لها، وقعتا عقدًا لربط محطة شمال القاهرة بمحطة محولات بهتيم بقيمة 192 مليون جنيه.

ووفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الاثنين، فإن الشركتين في تحالف وقعتا العقد أمس الأحد لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف لربط محطة شمال القاهرة بمحطة محولات بهتيم بنظام تسليم المفتاح بطول 5 كم.

وأضافت الشركة، أن المشروع سينفذ خلال 7 أشهر بنظام تسليم المفتاح.

وتعمل الشركة العالمية للكابلات في إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية حتى جهد 220 كف وكابلات الاتصالات حتى 2400 جوز والمعدات الرأسمالية لصناعة الكابلات وكابلات الكنترول، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات الهندسية.