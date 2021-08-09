تراند الفن: صادرات مصر إلى البحرين تقفز 333% في أول 5 أشهر من 2021

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 11:10 صباحاً - كتبت-ياسمين سليم:
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للبحرين مسجلة 145 مليون دولار خلال أول 5 أشهر في العام الجاري مقابل 33.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 333,3%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين سجلت 369.1 مليون دولار خلال 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 162,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 127.3%.
وارتفعت قيمة الواردات المصرية من البحرين لتسجل 224,1 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2021 مقابل 128,9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع 73,8%.
وبحسب الجهاز ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 324 مليون دولار مقابل 192.1 مليون دولار في العام المالي السابق له بنسبة ارتفاع 68.7%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 94,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 13,9%.
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