تراند الفن: الأمطار الغزيرة تودي بحياة أكثر من 20 شخصا في السودان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 11:10 صباحاً - الخرطوم- (بي بي سي):

كشفت السلطات السودانية عن وفاة أكثر من 20 شخصا وتدمير مئات المنازل في أنحاء متفرقة من البلاد بسبب السيول والامطار الغزيرة خلال الفترة الماضية.

وقال الناطق باسم شرطة الدفاع المدني، العميد عبد الجليل عبد الرحيم، إن ولاية نهر النيل شهدت وحدها وفاة 10 أشخاص، مشيرا إلى أن أسباب الوفيات تعود للغرق والتعرض للصعقات الكهربائية.

وأضاف أن الكثير من الممتلكات العامة والخاصة مثل المنازل والمزارع قد تعرضت للأضرار بعد أن اجتاحتها السيول خاصة في منطقة الفاو بولاية القضارف مبينا أن السيول ماتزال تحاصر قريتين في ولاية النيل الابيض.

وحذرت لجنة الفيضان من ارتفاع متوقع في مناسيب المياه في النيل الازرق بعد ان تجاوزت مستويات الفيضان في الخرطوم.

وطالبت السكان القاطنين في الضفاف والجزر باتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر.