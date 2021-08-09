تردد قناة كراميش 2021 علي النايل سات Karameesh TV

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة كراميش 2021 على النايل سات يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات فهي تعرض العديد من الأغاني التعليمية المفيدة للأطفال والهادفة، ومنذ ظهورها وتمكنت من جذب الأنظار لها من جميع الدول العربية، حيث أنها من القنوات التي تُراعي العادات والتقاليد العربية والدينية والأخلاقية أيضًا، وتسعى لغرس الكثير من المبادئ في نفوس الأطفال.

قناة كراميش

قناة مخصصة لعرض محتوى مفيد وشيق للأطفال، فهي تشمل مجموعة كبيرة من الأناشيد التي تُعلمهم الحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية على مدار اليوم دون ضعف في الإشارة أو توقف.

تردد قناة كراميش 2021

يسعى الكثير من الآباء لاستقبال تردد قناة كراميش لكي يتركون أبنائهم لكي يشاهدون كل ما تعرضه من أغاني ترفيهية وتعليمية، لذا يُمكنك الآن استقبالها عن طريق البيانات التالية وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

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مميزات قناة كراميش

تسعى للوصول للقمة عن طريق التنوع في عرض محتواها.

قناة مجانية وغير مشفرة ويُمكن لأي شخص استقبالها للاستمتاع بكافة الأغاني التي تعرضها.

تعمل على مدار الساعة دون توقف أو ضعف في الإشارة فلديها فريق عمل يُتابع ترددها لمنع حدوث أي توقف مفاجئ.

تتسم بعرض الكثير من الأغاني الخاصة بالأطفال سواء الترفيهي أو التعليمي.

تعرض محتوى متناسب مع العادات والتقاليد.

محتوى قناة كراميش

تعرض القناة الكثير من الأغاني والكليبات الخاصة بالأطفال لتعليم الأطفال الحروف والأرقام، وأيضاً تسعى لتعليهم الأمور الدينية بشكل سهل وبسيط ومفهوم، كما تقدم مجموعة من البرامج الشيقة والممتعة، ولا تستخدم فواصل إعلانية طويلة حتى لا تتسبب في شعور الأطفال بالملل.