تراند الفن: الصين تسجل 125 إصابة بكورونا .. واختبارات جماعية للكشف عن الفيروس في “ووهان”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:09 صباحاً - بكين- (أ ش أ):

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الإثنين، 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها 94 حالة محلية العدوى و31 حالة وافدة .. فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني بلغ 93 ألفا و826 حالة، من بينها 1603 حالات لا تزال تتلقى العلاج منها 49 في حالة خطيرة، في حين خرج من المستشفيات 87587 حالة بعد تعافيهم من الفيروس .. فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.

على صعيد متصل، ذكرت السلطات الصينية في مدينة ووهان، اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من اختبارات جماعية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا على مستوى المدينة، لأكثر من 11 مليون شخص، وذلك بعد عودة ظهور الحالات بعد أكثر من عام من ظهور الوباء لأول مرة هناك.

وقال المسؤول الكبير في ووهان لي تاو – في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة (ساوث شينا مورنينج بوست) الصينية – إن الاختبارات التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي توفر تغطية كاملة بشكل أساسي لجميع المقيمين في المدينة دون الأطفال تحت عمر الـ 6 سنوات والطلاب الذين يتمتعون باجازة صيف حاليا.

وكانت المدينة قد سجلت أمس الأول السبت، 37 حالة إصابة محلية تم الكشف عنها خلال المسحات الجماعية التي أجريت مؤخرًا، فيما تم تأكيد 125 حالة إصابة أمس الأحد.​