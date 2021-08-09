تراند الفن: خاص| مع استعداده لحفل الساحل.. هل يواجه محمد رمضان أزمة مع نقابة الموسيقيين

كتب- مصطفى حمزة:

تحت عنوان “أقوى حفلة في الساحل” يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء الحفل الغنائي المقام في جولف بورتو مارينا، مساء الجمعة 20 أغسطس المقبل، ويأتي الحفل بعد حوالي عام من تأكيد “رمضان” تراجعه عن إقامة أي حفل له في مصر، إحتراما لقرارات نقابة المهن الموسيقية.

المايسترو محمد أبو اليزيد “وكيل نقابة المهن الموسيقية” في تصريح خاص لـ”مصراوي”، علق على إعلان الفنان محمد رمضان عن إقامة الحفل، وقال: “الفنان محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية إحدى فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، ويحكم النقابات الثلاث قانون واحد، وهو الذي يتيح له إقامة الحفل”.

وتابع: “دور نقابة المهن الموسيقية يقتصر علي التوجيه والإرشاد، وليس منح أو منع التصريح طالما عضوا بأحد النقابات الثلاثة”.

وكيل النقابة أجاب على سؤال هل تم توجيه إرشادات معينة للفنان محمد رمضان، وقال: “لم يصل بعد للنقابة خطاب الشركة المنظمة لطلب التصريح بالحفل، ولهذا لم تصدر بعد أي توجيهات أو مطالب للفنان “.

الفنان محمد رمضان خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي، قال: “احتراما لموقف نقابة المهن الموسيقية وموقف الفنان هاني شاكر من حفلاتي، لن أقيم حفلات في مصر، وعندي حفلات في الخارج”.

و قسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في بورتو مارينا ، إلى 3 فئات، وهي: 200، 750، 2000 جنيه مصري.

الحفل يشهد عودة الفنان محمد رمضان لتقديم حفلات في مصر بعد عامين من الحفل الذي أقامه في 23 أغسطس 2019 بالساحل الشمالي.

خاص| مع استعداده لحفل الساحل.. هل يواجه محمد رمضان أزمة مع نقابة الموسيقيين كتب- مصطفى حمزة: تحت عنوان “أقوى حفلة في الساحل” يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء الحفل الغنائي المقام في جولف بورتو مارينا، مساء الجمعة 20 أغسطس المقبل، ويأتي الحفل بعد حوالي عام من تأكيد “رمضان” تراجعه عن إقامة أي حفل له في مصر، إحتراما لقرارات نقابة المهن الموسيقية. المايسترو محمد أبو اليزيد “وكيل نقابة المهن الموسيقية” في تصريح خاص لـ”مصراوي”، علق على إعلان الفنان محمد رمضان عن إقامة الحفل، وقال: “الفنان محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية إحدى فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، ويحكم النقابات الثلاث قانون واحد، وهو الذي يتيح له إقامة الحفل”. وتابع: “دور نقابة المهن الموسيقية يقتصر علي التوجيه والإرشاد، وليس منح أو منع التصريح طالما عضوا بأحد النقابات الثلاثة”. وكيل النقابة أجاب على سؤال هل تم توجيه إرشادات معينة للفنان محمد رمضان، وقال: “لم يصل بعد للنقابة خطاب الشركة المنظمة لطلب التصريح بالحفل، ولهذا لم تصدر بعد أي توجيهات أو مطالب للفنان “. الفنان محمد رمضان خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي، قال: “احتراما لموقف نقابة المهن الموسيقية وموقف الفنان هاني شاكر من حفلاتي، لن أقيم حفلات في مصر، وعندي حفلات في الخارج”. و قسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في بورتو مارينا ، إلى 3 فئات، وهي: 200، 750، 2000 جنيه مصري. الحفل يشهد عودة الفنان محمد رمضان لتقديم حفلات في مصر بعد عامين من الحفل الذي أقامه في 23 أغسطس 2019 بالساحل الشمالي.