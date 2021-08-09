تراند الفن: هذا الشيء يجعلك أكثر عرضة 3 مرات للموت من كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:09 صباحاً - كتبت- هند خليفة

في وقت مبكر من الوباء، أصبح من الواضح أن بعض الأشخاص كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة حتى الموت إذا أصيبوا بـ COVID-19، خلال العام الماضي، تم إجراء الكثير من الأبحاث لتحديد جميع عوامل الخطر المختلفة – العمر، والظروف الموجودة مسبقًا، والعرق، والحالة الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك.

في حين أن بعض عوامل الخطر لا يمكن السيطرة عليها، إلا أن هناك القليل منها يمكن معالجته بالفعل، وإذا تُرك أحدهم دون علاج، فقد يجعلك أكثر عرضة للوفاة من الفيروس بثلاث مرات في حالة الإصابة، eatthis.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة AHA Journal Circulation، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى مع كورونا، وهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة، وأكثر عرضة للوفاة، بغض النظر عن العمر.

قال مارك هندرين، زميل طب القلب في مركز UT Southwestern الطبي في دالاس: “يعتقد الأشخاص الأصغر سنًا في كثير من الأحيان أنهم لا يقهرون من كوفيد، لكننا أردنا معرفة ما إذا كان هذا صحيحًا حقًا.. لم نتوقع أن تكون النتائج مذهلة جدًا للشباب، إذا كنت في العشرينات أو الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمرك، فأنت لست مقاومًا للرصاص إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة.”

نظرت الدراسة في بيانات من المرضى في المستشفيات مع COVID-19 في 88 مستشفى في الولايات المتحدة يشاركون في سجل أمراض القلب والأوعية الدموية COVID-19 التابع لجمعية القلب الأمريكية.

لم يكتفوا بأن السمنة عامل خطر واضح فحسب، بل زادت المخاطر مع مؤشر كتلة الجسم، أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم يعانون من السمنة المفرطة مع مؤشر كتلة الجسم 40 أو أكثر كانوا أكثر من ضعف خطر التعرض لجهاز التنفس الصناعي وخطر الوفاة بنسبة 26٪ مقارنة بالمرضى ذوي الوزن الطبيعي.

واكتشفوا أيضًا أن العلاقة مع الوفيات كانت أقوى لدى البالغين الأصغر سنًا، فالمرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم مخاطر أعلى للوفاة بنسبة 36٪ مقارنة بأقرانهم ذوي الوزن الطبيعي.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن السمنة مرض مزمن شائع وخطير ومكلف، فالإصابة بالسمنة تعرض الناس لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الخطيرة الأخرى وتزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة من كورون ، كما أوضحوا في صفحتهم تكريسهم للعلاقة بين السمنة و مرض فيروس كورونا.

كما يقدمون مجموعة متنوعة من الاقتراحات حول كيفية تحسين الأفراد لصحتهم من خلال النظام الغذائي واللياقة البدنية والنوم ومهارات التعامل مع الإجهاد.

-ماذا تفعل إذا كنت بدينًا

من الأهمية بمكان التركيز على الصحة واستخدام الطعام كدواء لتعزيز الصحة وبالتالي تقليل العبء الكلي على نظام الرعاية الصحية الخاص بك الذي يتراجع بالفعل تحت عبء كوفيد، طبقًا فوق الأمراض المزمنة، التي تصيب 6 من كل 10 أمريكيين، كتب الدكتور مارك: “الأشخاص المصابون بمرض مزمن معرضون للوفاة بعشرة أضعاف، ومن يعانون من السمنة أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات”.