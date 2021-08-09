تراند الفن: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:09 صباحاً - كتبت- شيرين صلاح: استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس. واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيها. وظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري، بين 47 و53 جنيها. . ووصل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و160 جنيها. وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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