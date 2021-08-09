تراند الفن: أمين الفتوى يوضح السُنن القبلية والسُنن البعدية لكل صلاة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتبت – سماح محمد:

عاوز اعرف ايه هي السُنن اللي قبل الصلاة وايه السُنن اللي بعد كل صلاة؟، سؤال تلقاه الدكتور محمود شلبي – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا: السنن هي الصلوات التي تصلي قبل وبعد الصلوات المكتوبة (الفرائض) وهب صلاة الفجر ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء.

وبين أمين الفتوى من خلال إجابته على السؤال عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية والمذاع عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن النوافل أو السُنن منها سُنن مؤكدة وسُنن غير مؤكدة.

وتابع شلبي موضحا أن سُنة الفجر هي ركعتان قبل صلاة الفجر وبعد دخول الوقت، ولا يجوز صلاة اي سنُة قبل دخول وقت الصلاة المكتوبة ، وكذلك السُنة لصلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر واثنتين بعدها، وإذا نسي المصلي وصلاة ركعتين قبل الظهر فله أن يصلي أربعا بعد لظهر، والعصر سُنه قبلية بصلاة أربع ركعات قبل العصر وهي سنة غير مؤكدة لوجود خلاف فيها بين الفقهاء، وكذلك ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء

أما بالنسبة للسنن الغير مؤكدة كما سبق وتم التوضيح فصلاة اربع ركعات قبل العصر وهذا بنص الحديث الشريف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: “رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا “.رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء، لمن أراد ان يصليها فله أجر من الله، ولمن ترك فلا آثم عليه

واستشهد أمين الفتوي بالحديث النبوي الشريف عن النبي ﷺ أنه قال: ” مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ”.رواه الترمذي، ولفظ مسلم: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بُني له بهن بيت في الجنة. صحيح مسلم.

اقرأ أيضاً

– بالفيديو| مستشار المفتي يوضح هل أذكار ختم الصلاة تجب بعد الانتهاء منها مباشرة

– أولادي مقصرون في الصلاة ماذا أفعل معهم؟.. وأمين الفتوى ينصح