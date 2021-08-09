تراند الفن: النشرة الدينية| قصة أول مهاجر للمدينة المنورة.. وحكم الحلف بالله كذبًا.. ونصائح للتركيز في الصلاة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتبت – آمال سامي: يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الأحد. تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية: “الجمع بين التوبة والكفارة أسلم”.. الأزهر للفتوى يوضح حكم الحلف بالله كذبًا ما حكم من وعد وأخلف؟.. أمين الفتوى يوضح رأي الشرع ماذا نفعل عند مصيبة الموت؟.. وداعية إسلامي: علينا بثلاثة أمور أحد أبنائها متعسر.. فهل مساعدتها له حرام؟.. والورداني يوضح الفرق بين الهبة والتركة منها “البنطلون المقطع” والملابس الغريبة.. الأزهر للفتوى يوضح 9 ضوابط شرعية لملابس الرجل والمرأة بالفيديو| علي جمعة: النبي مكث في مكة 14 سنة دعوة وآمن معه 200 فقط يسرح كثيرًا في صلاته.. وهذه نصيحة مصطفى حسني له قبل بداية السنة الهجرية.. تعرف على أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة: ليس الرسول تزوجت مرتين فهل يجوز أن تدفن مع زوجها الأول؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.