تراند الفن: لبيب: البعض طالبنا بإبعاد أشخاص عن الزمالك.. لكن لن ندخل في صراعات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب- أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس إدارة نادي الزمالك، أنه ولجنته يرفضان بشكل قاطع إتخاذ أي موقف ضد عدد من الأشخاص والتيارات داخل القلعة البيضاء -لم يحدد اسماءهم- لحين انتهاء الجهات القضائية من التحقيقات الخاصة بهم.

وكتب لبيب تدوينة مطولة عبر حسابه بموقع فيسبوك، أشار خلالها إلى احترامه لوجهات النظر التي تطالب بإبعاد هؤلاء الأشخاص، ومنوهًا إلى رفضه الدخول في صراعات لا جدوى منها، حسبما ذكر.

وقال لبيب في تدوينته نصًا:

“حين تشرفت بتكليفي بالعمل مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي تملكتني مشاعر يصعب وصفها مزيج من الرهبة والفرح والفخر والطموح.

إنه أمر لا يدركه إلا من عاش التجربة فها هو النادي الذي شهد خطواتي الأولي في الحقل الرياضي ونشأت فيه وعاصرت نجومه ورموزه ما يقرب من خمسون عاما فرحت لانتصاراته وحزنت لكبواته.

هذا الصرح العظيم بتاريخه العريق قد أصبحت وزملائى في اللجنة نحمل أمانته ويالها من أمانة ومسؤولية وبالطبع مسئولين عن إدارته وأحلام وطموحات أعضاء وجماهير واعية عظيمة في فترة حرجة من تاريخه تبدو غير مسبوقة حيث مجلس إدارة تم تجميده بقرار الجهة الأدارية وتيارات وتوجهات مختلفة يموج بها النادي كأمواج متصادمة بالإضافة إلي تحديات ومتطلبات مالية وإدارية لا حصر لها انجز منها من قبلنا ما استطاعوا.

ولزم علينا استكمال ما تبقي في وقت تخوض فيه الفرق الرياضية منافسات قوية فضلًا عن تطلع السادة أعضاء النادي وهذا حقهم لمتطلباتهم وحقوقهم وكان علينا اختيار الطريق ورسم سياسة هذه المرحلة الحرجة وكان اختيارنا واضحا أننا سوف نحييد مشاعرنا وتوجهاتنا الشخصية ونعلي المصلحة العامة ونحتفظ بموقف متوازن من كافة الأطراف.

بحيث يبقي أمر مجلس الإدارة الذي تم تجميده مرهونا بما تسفر عنه تحقيقات الجهات القضائية المختصة وما تقرره في هذا الشأن فلا يكون لأحد أن يستبق النتائج أو يقفز عليها مع الاحتفاظ بمسافة واحده من كل التيارات والتوجهات داخل النادي مع كامل الاحترام للجميع في محاولة جادة ومخلصة لتدشين مرحلة جديدة فلسفتها توحيد الصف ونبذ الخلافات ومد جسور التواصل بين كل المنتميين لنادينا العريق والذي نفتخر جميعا بالانتماء اليه ونعتبره اكبر قلعة رياضية في مصر.

وإننا إذ نتفهم ونقدر كافه وجهات النظر التي طالبت اللجنة باتخاذ موقف ما من أشخاص أو تيارات داخل النادي فأننا نتطلع إلي أن يتفهم ويقدر الجميع رؤيتنا التي تقوم علي أولوية المحافظة علي مصالح النادي وعدم اهدار الوقت والجهد في صراعات و مشاحنات لا تجدي للنادي نفعا.

واعتقد أن النظر العادل في الأمر شاهد علي تحقيق قدر ملموس من النجاح رياضيا واجتماعيا علي كافه الأصعدة وسوف نسعي بإذن الله.”