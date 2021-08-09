تراند الفن: الرئيس السيسي يدعو فريال عبد العزيز وأسرتها لرحلة الحج

كتب – أحمد شريف:

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى فريال عبد العزيز الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، لأداء مناسك الحج مع أسرتها.

وتحدث السيسي عبر القناة الأولى المصرية، ليؤكد على أن فريال عبد العزيز نجحت في “تشريف مصر ورفع رأس مواطنيها” من خلال التتويج الأولمبي.

وقال الرئيس المصري في حديثه الموجه إلى فريال عبد العزيز: “أسمحي لي أن أدعوكي مع والدك ووالدتك لرحلة الحج لأنك شرفتي مصر ورفعتي راسنا”

وحصلت فريال عبد العزيز على الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في أولمبياد طوكيو، حيث أنهت البعثة مشاركتها بست ميداليات منهم فضية وأربع برونزيات.