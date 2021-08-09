تراند الفن: ناصر منسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد ناصر منسي مهاجم نادي بيراميدز المعار لفريق طلائع الجيش وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضمه.
وقال ناصر منسي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد “رفضت الاحتفال أمام بيراميدز بعد تسجيلي للهدف، احتراما للنادي الذي انتمي له حاليا”.
وتابع “لم يتحدث معي أحد من بيراميدز حتى الآن بشأن موقفي من العودة أو تجديد عقدي الذي ينتهي بعد موسم”.
وأتم”الزمالك يفاوض بالفعل وكيلي لضمي، وأترك الأمر لوكيلي للتفاوض معهم”.
وسجل منسي هدفا، ليمنح طلائع الجيش التعادل أمام نظيره بيراميدز، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.