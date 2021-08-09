تراند الفن: ناصر منسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد ناصر منسي مهاجم نادي بيراميدز المعار لفريق طلائع الجيش وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضمه.

وقال ناصر منسي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد “رفضت الاحتفال أمام بيراميدز بعد تسجيلي للهدف، احتراما للنادي الذي انتمي له حاليا”.

وتابع “لم يتحدث معي أحد من بيراميدز حتى الآن بشأن موقفي من العودة أو تجديد عقدي الذي ينتهي بعد موسم”.

وأتم”الزمالك يفاوض بالفعل وكيلي لضمي، وأترك الأمر لوكيلي للتفاوض معهم”.

وسجل منسي هدفا، ليمنح طلائع الجيش التعادل أمام نظيره بيراميدز، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.