تراند الفن: الحكم على 3 متهمين في خلية اللجان النوعية بالمرج.. اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت حوادث وقضايا 15 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: تصدر محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، حكمها في قضية محاكمة 3 متهمين بخلية اللجان النوعية بالمرج. كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 قد كشفت عن قيام المتهمين بارتكاب العديد من التهم، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.