تراند الفن: اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ “خلية الوايلي الإرهابية”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت حوادث وقضايا 13 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 3 متهمين، من بينهم هارب، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وعماد الدرمللي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركي سامح “مهندس”، والثاني معتز على السيد، حركي أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، “هارب”- تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

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