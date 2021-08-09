شوف عروض ساكو الخاصة وعروض الفرصة الأخيرة بخصومات كبيرة جداً لا تفوتها

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يتسابق جميع عملاء ساكو لمعرفة عروض الفرصة الأخيرة التي تقدمها عروض ساكو بخصومات كبيرة. وتتضمن العروض باقة متنوعة ومتميزة من قطع الأثاث الفريدة من نوعها. كما توجد تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% على بعض الأجهزة الكهربية والمنزلية المختلفة. وكذلك أيضاً خصم كبير على أدوات السفر من أطباق التقديم وفناجين القهوة والأواني المختلفة. ومن الجدير بالذكر ان شركة ساكو تعتبر أكبر متجر لتطوير المنازل في المملكة العربية السعودية. وقد تم تأسيس saco منذ عام 1985، وتنتشر فروعها ومعارضها في مختلف أنحاء المملكة. ولدى الشركة قوة شرائية هائلة لاستيراد أفضل المنتجات حول العالم وتوفيرها للعملاء داخل معارضها وعبر الموقع الإلكتروني أيضاً. عروض ساكو بخصم حتى 50% توفر ساكو هذا الأسبوع عروضاً متميزة على الأثاث. وتتضمن العروض خصم بقيمة 1176 ريال على مجموعة جلوس مكونة من 4 قطع عبارة عن 3 صوفا وطاولة. حيث تعرض الآن بسعر 2744 ريال بدلاً من 3920 ريال.

اشتري طاولة مصنوعة من الخيزران بسطح زجاجي مقاس 130 × 90 × 74سم واستفيد من خصم بقيمة 306.3 ريال. الطاولة متاحة بسعر 456.45 ريال بدلاً من 765.75 ريال.

يوجد طقم جلوس 4 قطع عبارة عن طاولة و3 أريكة بالإضافة إلى الوسائد بسعر591 ريال فقط بعد أن كان سعره قبل العرض 985 ريال. وبذلك يمكنك توفير 394 ريال سعودي.

اشتري طقم جلوس 4 قطع مكونة من ثلاث كراسي وطاولة قهوة بسعر 2159.40 ريال بدلاً من 3599 ريال. واحصل على توفير 1439.6 ريال.

تخفيضات موقع ساكو على الأجهزة المنزلية

قلي الطعام أصبح أكثر سهولة مع قلاية توريوستار الهوائية سعة 1.4 كجم بقدرة 2200 واط. متاحة بسعر 699 ريال بدلاً من 1379 ريال بفارق سعر 680 ريال.

خلاط كهربائي سعة 2.3 لتر بقوة 1700 واط متوفر الآن مقابل 1029 ريال بدلاً من 2059 ريال. وبذلك يمكن للعميل الحصول على توفير قدره 1030 ريال سعودي.

عصر الفواكه أصبح أكثر سهولة مع عصارة بلاك آند ديكر سعة 1.5 لتر قدرة 700 وات بسرعتان. اقتنيها الآن عبر موقع ساكو على الإنترنت أو من خلال المعارض بسعر 255.80 ريال بدلاً من 319.75 ريال.

محضرة طعام سعة 7 لترات قوة 1500 وات متوفرة باللون الفضي مقابل 1449 ريال بدلاً من 2359 ريال. مبلغ التوفير 910 ريال لصالح المشتري.



اطلب عبر الموقع الإلكتروني لشركة ساكو قلاية هوائية 0.8 كجم قوة 1425 وات مع صينية شواء بسعر 623.70 ريال بدلاً من 1039.50 ريال واحصل على توفير قدره 415.8 ريال.

خلاط يدوي 1.5 لتر قوة 700 وات بسعر 335.82 ريال بدلاً من 479.75 ريال.

اشتري قلاية هوائية سعة 3 لترات قوة 1450 وات تحكم رقمي مقابل 359.40 ريال بدلاً من 599 ريال.

احصل على وعاء الطهي البطيء سعة 4.5 لتر من الممكن برمجته بسعر 224.81 ريال بدلاً من 299.75 ريال. تخفيضات ساكو السعودية saco online طقم أكواب وصحون مكون من 6 قطع 110 مل باللون الأصفر متوفر للشراء اون لاين أو من خلال المعارض بسعر 29.85 ريال فقط.

احصل على تمرية 5.5 بوصة مع مقبض أزرق اللون بسعر 40.60 ريال بدلاً من 50 ريال.

طقم آنية للحساء مكون من 8 قطع ميلامين أبيض اللون بسعر 74.81 ريال بدلاً من 99.75 ريال. سترس زنجر مجموعة الهدية بلون أخضر متوفر بسعر 37.31 ريال بدلاً من 49.75 ريال.

سخان مستطيل بغطاء 2× 1.5 لتر فولاذ ضد الصدأ مقابل 181.82 ريال بدلاً من 259.75 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو الخاصة وعروض الفرصة الأخيرة بخصومات كبيرة جداً لا تفوتها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو الخاصة وعروض الفرصة الأخيرة بخصومات كبيرة جداً لا تفوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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