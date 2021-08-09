تراند الفن: صور| عقد قران الإعلامية ياسمين الخطيب و”مأذونة” تعقد القران

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 5 زيارة

كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، بعقد قرانها مساء اليوم الأحد، على رجل الأعمال رمضان حسني.

أقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين

كما حضر الحفل الفنان محمد شاهين، وعقد القران على يد “مأذونة”، وظهرت “ياسمين” في حفل زفافها بفستان أنيق

ياسمين الخطيب هي فنانة تشكيلية ومقدمة برنامج “ونقول كمان” على شاشة النهار الفضائية، وهو برنامج اجتماعي ترفيهي.

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