تراند الفن: الرئيس الفلسطيني يستقبل وفد النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - فلسطين – (أ ش أ)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا يضم شخصيات وطنية أطلقوا مبادرة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، التزامًا منهم بالمسؤولية تجاه تحقيق الوحدة الوطنية.

وضم الوفد كلًا من رجل الأعمال منيب المصري، والشيخ محمد حسين مفتي فلسطين، والمطران منيب يونان ممثلاً عن البطريرك ميشيل صباح، ومحمد بركه، وناصر الدين الشاعر، وشرحبيل الزعيم، ووليد الأحمد.

وثمن عباس جهود هذه الشخصيات الوطنية لإنهاء الانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا عزمه مواصلة السعي لتوحيد أرض وشعب فلسطين وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

بدوره، أعرب الوفد عن شكره للرئيس على استقبالهم مثمنين حرصه على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.