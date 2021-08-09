تراند الفن: بعد تلقيح نصف مليون تونسي.. الرئاسة التونسية تشكر القائمين على الحملة الاستثنائية للتطيعم

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن 24 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
وكالات
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في اليوم المفتوح لتلقي اللقاح الذي جرى أمس الأحد، في إطار اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثف التي أذن بها رئيس الدولة قد بلغ 551.008 تونسيًا.
وأعربت الرئاسة التونسية عن بالغ الشكر وفائق التقدير لكافة الإطار الطبي وشبه الطبي العسكري والمدني المشارك وإلى كل الوزارات والهياكل والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة الاستثنائية بإرادة صادقة وعزم ثابت وروح وطنية عالية، مؤكدة بأن أيام التلقيح المكثف ستتواصل في الفترة القريبة القادمة.
وتلقى أكثر من نصف مليون تونسي الأحد اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حملة استثنائية لتسريع حملة التطعيم في صفوف السكان. وهذه أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء حملة التطعيم منتصف مارس.
وخصصت السلطات أكثر من 330 مركزًا للتطعيم في أنحاء البلاد ظلت مفتوحة من السابعة صباحًا إلى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وشهدت إقبالاً مكثفًا من ساعات الصباح الأولى رغم الحر الشديد.
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