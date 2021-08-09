تراند الفن: دعاء العام الهجري الجديد 1443.. إليك دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كـتب- مصراوي:

مع أولى ساعات اليوم الإثنين يبدأ أول أيام العام الهجري الجديد 1443، ومعه يبتهل الكثير من المسلمين إلى الله تعالى بالدعاء بإصلاح حال البلاد والعباد وأن يرفع الله البلاء والابتلاء، ويسعى الكثير إلى صالح الأعمال كل بالطريقة التي تروق له، فهناك من يفضل البدء بالصلاة أو بالدعاء، فهو مخ العبادة، وبه قد تتغير حياة الإنسان إلى الأفضل، فباللجوء إلى الله عز وجل يجني كل مسلم السعادة في الدنيا قبل الآخرة.

فما أجمل أن يستقبل المسلم أى أمر فى حياته بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل، وعلى المسلم أن يسأل الله تعالى أن يغفر جميع ذنوبه في العام الماضي، وأن يقوي ويثبت قلبه في السنة الهجرية الجديدة، وأن يحقق كل ما يتمناه من أمور دينية ودنيوية.

دعاء النبي عند رؤية الهلال

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا رأى الهلال قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»

وروى الدارمي بلفظ مختلف وهو: “اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ”.

ومن روائع الدعاء في استقبال العام الهجري الجديد 1443

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك وكريم جودك الكريم المعول وهذا العام الجديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان و أوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زُلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.

اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني الى التوبة بعد جراءتي عليك. اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحيم، وصلِّ الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نوراً، وتكون لنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعوّل، وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقرّبني إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام، وصلِّ الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .

اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم ارعنا في هذا العام الجديد بعين عنايتك يا خير من رعى، وحفنا بلطفك الكافي وجُودك الوافي ، وأدخلنا سرادقات لطفك ، واضرب علينا أسوار حفظك ، يالطيف نسألك اللطف أبدا.

اللهم يا دافع البليات ، ويا كاشف الكربات ، ويا غافر الزلات ، ويا مقيل العثرات ، أقل في هذا العام الجديد عثراتنا ، وارحم ذلاتنا ، واكشف كرباتنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم في هذا العام الجديد اصرف عنا الوباء، والبلاء والغلاء وسائر الفتن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا من لطفه بخلقه شامل ، وبره بعبده واصل ، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وآمنا من كل ما نخاف ، وكن لنا بلطفك الخفي والظاهر ، يا باطن يا ظاهر يا لطيف ، نسألك وقاية اللطف في القضاء ، والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا.

اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد صلاةً وسلاماً تليق بجلاله عندك، اللهم يا ربنا نسألك بحبك له أن تنظر إلينا بنظر العطف والرحمة، وأن تخرجنا مما نحن فيه، وأن تنصرنا على أنفسنا وعلى عدونا وعلى الشيطان الرجيم، وأقمنا في الحق، وأقم الحق بنا، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.