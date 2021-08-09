نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض تمويل السيارات عبد اللطيف جميل تويوتا ولكزس وكيا 2021/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأتي عروض تمويل السيارات عبد اللطيف جميل في بداية متابعة عاشق امتلاك المركبات في المملكة، وبالأخص سيارات تويوتا ولكزس، وهيونداي، وجيلي، وكيا، مع البدء في طرح موديلات عام 2022 والاستمرار في حجز وشراء موديلات 2021، عبر عدة أنظمة تراعي الكثير من رغبات وتطلعات العملاء، منها التأجير التمويلي، والتمويل بالمرابحة وتمويل السيارات المستعملة، والشراء بدون مصاريف أو سداد دفعة أولى، وسنتعرف على طريقة تقديم طلب التمويل من عبد اللطيف الراجحي وأحدث عروض أسعار السيارات وبالأخص تويوتا لاند كروزر أحد أقوى المعروضات.

عروض تمويل عبد اللطيف جميل للسيارات

أوضحت شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل أنها شركة مساهمة مقفلة، وذلك فق التعريف الخاص بطبيعة عمل الشركة على موقعها الرسمي، وقالت أنه حاصلة ترخيص العمل في نشاط التأجير التمويلي للسيارات، أيضاً التمويل الاستهلاكي وتمويل الأصول الإنتاجية، وذلك من مؤسسة النقد العربي “سما”، وحول عروض التمويل المتاحة للمركبات من سارات الأفراد، فقد خصصت الشركة عبر موقعها الرسمي، بوابة لاستعراض أحدث عروض تمويل السيارات، سنشير لبعضها .

كيفية تقديم طلب تمويل السيارة عبد اللطيف جميل

أحد الإجراءات الهامة التي يجب التعرف عليها من أجل تقديم طلب تمويل السيارة من عبد اللطيف جميل، هي تحديد نوع السيارة وحساب حجم التمويل المطلوب والي يعتمد على عدد من المدخلات منها الدخل الشهري وقيمة القسط وعدد شهور التقسيط التي سيتم توزيع إجمالي المبلغ عليها ومقدم الدفعة الأولي، ثم توفير الاوراق المطلوبة من العميل، على حسب النظام الذي على إثره سيتم طلب تمويل سيارة من شركة عبد اللطيف جميل، وقد تم تحديد أنظمة تمويل السيارات لتشمل:

الإيجار التمويلي للسيارات والحصول على سعر السيارة التي سيختارها عميل الشركة.

تمويل السيارات بالمرابحة

تمويل السيارات المستعملة

تمويل الأجهزة المنزلية

خطوات تقديم طلب تمويل السيارة:

اختيار السيارة قبل تقديم طلب التمويل.

خدمة تقديم طلب تمويل السيارة عبد اللطيف جميل.

استعرض السيارات المتاحة وفق المعروض

استعرض عروض التمويل

حساب التمويل المناسب لمقدم الطب

إمكانية الحصول على تفضيلات حول السيارة المناسبة لي

إعداد المستندات المطلوبة وتقديمها.

المستندات المطلوبة تشمل الهوية الوطنية أو الإقامة، صورة من رخصة القيادة، الدخل الشهري، إثبات عنوان السكن.

تقديم طلب التمويل بعد اتخاذ القرار.

تحميل نموذج الطلب من الرابط الخاص بأسعار السيارات واستكمال البيانات.

إرسال طلب التمويل إلى شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل.

إرسال نماذج الطلب على البريد الإلكتروني [email protected]

يمكن إجراء مقارنة بين أنواع السيارات المتاحة لدى الشركة، واختيار السيارة المناسبة، وحول أحدث العروض فالموقع يقدم تنويهات عبر خدمة الاشتراك في بريد الرسائل، كما يمكن الاتصال على رقم شركة عبد اللطيف جميل 8002442211 للاستنفسار.