شوف عروض بنده على الأجهزة المنزلية hyper panda وتخفيضات سارية لمدة 3 أيام في هايبر بنده

استفيدوا من عروض بنده السارية لمدة 3 أيام فقط والتي من خلالها يُمكنكم الحصول على مختلف الأجهزة المنزلية والكهربائية المتوافرة بأرخص الأسعار فقط في هايبر بنده، هذا إلى جانب العروض الأسبوعية المتاحة بدايًة من يوم الأربعاء من كل أسبوع وتستمر لمدة أسبوع، بحيث يقدم هايبر بنده hyper panda وفرة من المنتجات التي تتنوع بين الأغذية، مستلزمات المنزل، الإلكترونيات والجوالات، طوال هذا الأسبوع مع ضمان أن تكون هذه المنتجات بأقل الأسعار.

عروض بنده بتخفيضات لمدة 3 أيام

أجهزة الترفيه من ضمن عروض بنده السارية لمدة 3 أيام، فنجد شاشات التلفزيون تأتي مع هدايا مجانية مثل ماوس لاسلكي وكيبورد، ولا داعي للقلق بشأن التوصيل والتركيب، فالشاشات في هايبر بنده متاحة مع خدمة توصيل للمنزل وتركيب للشاشة مجانًا، ونأتي للأجهزة الكهربائية المتاحة فنجد مكنسة فيليبس، وبالنسبة لأجهزة المطبخ فيتوافر العجان مع الخلاط، والتي يُمكن استخدامهم في إعداد مختلف المعجنات وخاصةً تلك المعجنات التي تحتاح أن يتم خلطها لفترات طويلة، ولإعداد العصائر اللذيذة توفر لكم بنده عرض خاص على العصارة ساري لمدة 3 أيام.

شاشة تلفزيون سكاي ورث جوجل 58 بوصة + ماوس مع كيبورد لاسلكي، بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 2898 ريال سعودي.

عجان مع خلاط معدني من اريتي بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

مكنسة فيليبس 1800 واط بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 339 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات لا تقاوم على الأجهزة الكهربائية من بنده، ومن أمثلتها القلاية بدون زيت من تيفال، بحيث يُمكنكم إعداد الطعام الصحي الخفيف على المعدة، كذلك الأمر بالنسبة إلى المكنسة الكهربائية وفوائدها العظيمة لكل ربة منزل، فهي تجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع، مع ضمان الحصول على النظافة المطلوبة، وهناك عرض خاص على مكيف الهواء، حيث الهواء النقي البارد في أيام الصيف الحارة ودوره في تنقية الهواء، مع خدمة التوصيل والتركيب المجانية، وكل ذلك بأفضل سعر في هايبر بنده.

قلاية بدون زيت من تيفال، سعة 4.2 لتر، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من كليك اون، سعة 18 لتر، بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي.

مكيف شباك من دورا 18000 وحدة بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1379 ريال سعودي، 22000 وحدة بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية

لا تنسى بنده مستلزمات الرحلات والنزهات، فتقدم لنا صندوق مبرد للطعام والمشروبات؛ من أجل الحفاظ عليها دائما طازجة وباردة، وخصومات كبيرة تقدمها أسواق بنده على قدور الضغط وأطقم الأواني بخامات غير لاصقة وخامات أخرى مثل الألومنيوم.