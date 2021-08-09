تراند الفن: الإسماعيلي يوضح موقفه من طلب حكام أجانب أمام الأهلي

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- علي البهجي:
نفى علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، تقدم إدارة ناديه إلى اتحاد الكرة بشأن طلب حكام أجانب لمواجهة الأهلي المقبلة بالدوري.
وقال أبو جريشة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:” لم نطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي المقبلة، والمباراة لا تختلف عن أي مباراة اخرى لها قيمة”.
وأضاف:” كل ما يتردد بشأن طلب الإسماعيلي بوجود حكام أجانب أمام الأهلي غير صحيح”.
وأكمل:”نحتاج دعم خلال المرحلة المقبلة وسنحاول الاستفادة مما حدث في السابق لعودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية”.
وأتم تصريحاته:”نسعى لتدعيم صفوف الإسماعيلي خلال الفترة القادمة بصفقات جديدة للحفاظ على مسيرة الفريق”.
وخاض الإسماعيلي مرانه اليوم الأحد، علي الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل في الأسبوع ٢٩ بدوري we المصري.
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