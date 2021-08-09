تراند الفن: بعد تعرضها للهجوم.. فريدة سيف النصر توضح موقفها من فتوى “30 نهيًا” للنساء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت الفنانة فريدة سيف النصر حالة من الجدل عقب نشرها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، منشورا مطولا عن 30 نهيا للنساء، ومنها اتباع الجنائز.

وفسرت الفنانة موقفها من المنشور في تعليق لها:

“على فكرة اتبعتت لي وحبيت أشاركها معاكم نفهم من بعض.. لكن مع الأسف فيه نفسيات صعبة.. هو أنا مش ممكن أرد زيكم وأسب.. اللي بتقل أدبها واللي تقولي بروح أمك.. لكن لأه ده بيبين التناقض للي عاملة متدينة.. لا تعرف كلمه طيبة صدقة ولا ذوق وهايلموا حصاد ألسنتهم في الآخرة.. وبعدين مش مجبورين أبدًا تدوروا عليا وتدخلوا بمنتهى الفظاظة والغل ده.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. فوضت الأمر لله”.

كانت فريدة قد نشرت عبر صفحتها منشورا منقولا بعنوان 30 نهيا للنساء، وكتب في نهايته: “فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول النار يوم القيامة، وعليك بالاستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه لقوله- تعالى-: “والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين”.

وقامت فريدة بحذف المنشور المثير للجدل مصحوبا بالتعليقات، مع تعرضها للهجوم في التعليقات.