تراند الفن: بيراميدز يفرط في الفوز أمام طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- علي البهجي: خطف فريق طلائع الجيش تعادلا صعبا في الدقائق الأخيرة أمام بيراميدز بملعب جهاز الرياضة العسكري، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري. وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: ” شريف إكرامي، محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي – أحمد توفيق- عمر جابر – إيريك تراوري – عبد الله السعيد – محمود حمادة – إبراهيم عادل- محمود وادي” وتقدم إبراهيم عادل لفريق بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى طلائع الجيش. واستطاع اللاعب ناصر منسي احراز هدف التعادل لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 86، بعد ركلة ركنية حولها برأسه في شباك شريف إكرامي. وبتلك النتيجة، وصل فريق بيراميدز إلى 43 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 38 نقطة بالمركز السابع.

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