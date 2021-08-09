تراند الفن: إطلاق نار خارج حفل بمدينة بروكلين الأمريكية ينتهي بمقتل شخصين

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن 50 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة
نيويورك – (د ب أ)
ذكرت الشرطة في مدينة بروكلين الأمريكية أن حفلا في المدينة انتهى بإراقة الدماء اليوم الأحد بإطلاق النار على خمسة رجال، قتل اثنان منهم.
وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن الشرطة توجهت إلى مكان الحادث في شرق نيويورك جراء بلاغ بوقوع إطلاق نار.
ولم تقم الشرطة باعتقال أي شخص كما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. كما لم يتم الكشف عن هوية القتيلين لحين تعرف أسرهما عليهما.
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